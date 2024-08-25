Uzayda testleri süren Türksat 6A'nın ekimde yörüngesine gönderilmesi planlanıyor

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 50 derece doğu yörüngesindeki testlerinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Ekim ayı sonuna doğru uydumuzu 15 yıl görev yapacağı 42 derece doğu yörüngesine göndermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Uydunun 50 derece doğu test yörüngesine 20 Temmuz'da ulaştığını ve antenlerinin burada ilk kez açıldığını anımsatan Uraloğlu, testler sonrası Türksat 6A'nın asıl yörüngesine gönderileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun son durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Uydunun yörünge manevralarının yapılması amacıyla gerçekleştirilen 5 ateşleme sonrasında 35 bin 786 kilometrede sabitlenerek, testler bu uzaklıkta sürdürülüyor. Şu anda uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı şekilde ilerliyor. Türksat 6A uydumuzun göreve başlaması için geçici yörüngesinde 8 sistemde birçok test yapılıyor. Uydumuz üzerinde güç alt sistemi testleri, uydu yönetim alt sistemi testleri, yörünge yönelim ve kontrol alt sistemi testleri, kimyasal itki alt sistemi testleri, elektrikli itki alt sistemi testleri, ısıl kontrol alt sistemi testleri, telemetri, telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemi testleri ile faydalı yük alt sistem testleri uygulanacak. Şu anda bu 8 farklı sistemdeki tüm testler başarıyla sürüyor. Bunların tamamlanmasının ardından, ekim ayı sonuna doğru uydumuzu 42 derece doğu yörüngesine göndereceğiz. Daha sonra ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı ülkemizin ve milletimizin hizmetine vereceğiz."

- Türkiye 11 ülke arasına girdi

Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi milli güvenliğimiz açısından son derece önemli. Türksat 6A uydusu dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşı olacak. Projede çalışan onlarca mühendis ve personel ile uydu ve uzay sanayisi için çok önemli insan kaynağı yetiştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Türksat 6A Projesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜRKSAT AŞ'nin işletici, TÜBİTAK UZAY'ın proje yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmalarının ise proje yürütücüsü kurum olarak yer aldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, söz konusu firmalar sayesinde uydunun yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini bildirdi.

Uraloğlu, TÜBİTAK UZAY'ın bu kapsamda uydu yönetim alt sistemini, yörünge yönelim kontrol alt sistemini, güç alt sistemini, elektrikli itki alt sistemini, arayüz kontrol birimlerini ve haberleşme görev yükünü geliştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"ASELSAN, Türkiye antenini, almaç, INET ve faydalı yük arayüz birimini gerçekleştirdi. CTECH, telemetri/işaret sinyali vericisinden telekomut alıcıya, yönsüz alıcı anteninden alıcı test bağdaştırıcısına kadar tüm telemetri telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemlerini geliştirdi. TUSAŞ ayrıca pil panelini de geliştirdi. Türksat 6A uydusunun üretim entegrasyon ve testleri de TÜRKSAT'ın katkıları ile TUSAŞ Kazan Tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) gerçekleştirildi."

- "Ekipmanlarımızı ve alt sistemlerimizi ihraç edebileceğiz"

Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 6A, 15 yıl hizmet verecek. Uydu, 8,4 kilovat güce sahip bulunuyor. Uydumuz bir yer sabit haberleşme uydusu olarak, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. TÜRKSAT, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak. Ana paydaşların yanı sıra alt yüklenicilerle ülkemizde bir uydu üretim ekosisteminin kurulmasını sağlayan Türksat 6A sayesinde artık uluslararası alanda rekabet edebilecek tam tamına 84 yerli ve milli uydu ekipmanı üretildi. Artık uzay deneyimi elde eden bu ekipmanlarımızı ve alt sistemlerimizi ihraç edebileceğiz."