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Sakarya'da 7 ayda üretilen 120 binden fazla taşıt dünya yollarında

Sakarya'da yılın 7 ayında üretilen 160 bin 965 aracın yüzde 74,9'una denk gelen 120 bin 690'ı ihraç edildi. Sakarya'da, 7 ayda 129 bin 480 otomobil, 1303 midibüs, 1009 otobüs, 660 küçük kamyon, 86 kamyonet, 28 bin 427 traktör olmak üzere toplam 160 bin 965 araç üretildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 16:52, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 16:52
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Sakarya'da 7 ayda üretilen 120 binden fazla taşıt dünya yollarında

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-temmuz döneminde 3 milyar 655 milyon 928 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde en çok dış satımı yüzde 88,3 ile sadece otomotiv alanında yapan Sakarya, 3 milyar 230 milyon 907 bin dolarlık ihracatıyla sektörde öncü iller arasında bulunuyor.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın 7 ayında üretilen 853 bin 704 taşıtın 591 bin 397'si yurt dışına gönderildi.

Sakarya ise ürettiği 160 bin 965 aracın yüzde 74,9'una denk gelen 120 bin 690'unu ihraç etti. Buna göre Sakarya, Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 18,4'ünü, ihracatının ise yüzde 20,4'ünü tek başına karşıladı.

Günde 756 araç banttan indirildi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, 7 ayda 129 bin 480 otomobil, 1303 midibüs, 1009 otobüs, 660 küçük kamyon, 86 kamyonet, 28 bin 427 traktör olmak üzere toplam 160 bin 965 araç üretildi. Böylece kentte günde 756 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota ocak-temmuz döneminde 129 bin 480 otomobil üretirken, bunun 110 bin 74'ünü yurt dışına sattı. Bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 3 bin 58 aracı üreten Otokar, bunların 1271'ini ihraç etti.

TürkTraktör ise ürettiği 28 bin 427 traktörün 9 bin 345'ini yurt dışına göndererek ekonomiye döviz girdisi sağladı.

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