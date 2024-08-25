Trabzon'da dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir lunaparkta elektrik kesintisi sebebiyle ziyaretçiler dönme dolapta mahsur kaldı. Mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 17:05, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:06
Trabzon İpek Yolu Fuar Alanı'nda bir lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, elektrik kesintisi nedeniyle durdu.
Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi, panik yaşadı.
İhbar üzerine lunaparka Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla dönme dolaptan indirilen vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.