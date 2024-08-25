Konya'da dehşet: 5 yaşındaki Hiranur babası tarafından öldürüldü

Konya'da bir kişi, tüfekle açtığı ateşle 5 yaşındaki kızını öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.



3 çocuk babası Mehmet Ö, bilinmeyen nedenle eşi Saadet Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Şaadet Ö, kızı Hiranur Ö. ile yaklaşık 500 metre mesafedeki babasının evine gitmek için bahçe kapısına doğru yöneldi. Mehmet Ö. de arkasından tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Şaadet Ö. ile kızı Hiranur'un vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HİRANUR YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hiranur Ö. yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Şaadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

"EŞİME ATEŞ ETTİM"

Gözaltına alınan Mehmet Ö, ilk ifadesinde, "Eşimle tartışıp, kavga ettik. Eşim, yakındaki babasının evine gitmek isterken arkasından korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim; ama çocuğuma isabet etti." dedi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Hiranur Ö'nün cenazesi bu sabah Cumhuriyet Mezarlığı'nda topağa verildi.