Datça'da amatör balıkçılar zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı vurdu

Zıpkınla dalış yapan amatör balıkçılar, yaklaşık iki metre uzunluğunda kılıç balığı yakaladı. Bir saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarılarak Palamutbükü Limanı'na getirilen balığın 30 kilogram olduğu belirlendi.

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