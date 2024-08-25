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Datça'da amatör balıkçılar zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı vurdu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 17:31, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:32
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Datça'da amatör balıkçılar zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı vurdu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde amatör balıkçılar, zıpkınla 30 kilogramlık kılıç balığı avladı.

İlçede yaşayan Fikri Keskin ve Yasin Sönmez, Palamutbükü mevkisinde balık avına çıktı.

Zıpkınla dalış yapan amatör balıkçılar, yaklaşık iki metre uzunluğunda kılıç balığı yakaladı. Bir saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarılarak Palamutbükü Limanı'na getirilen balığın 30 kilogram olduğu belirlendi.

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