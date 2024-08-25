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Su seviyesi düştü! Barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan ve sadece minaresinin uç kısmı görünen cami ve bazı yapılar, su seviyesinin düşmesiyle tamamen ortaya çıktı.

Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 17:42, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 17:45
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Su seviyesi düştü! Barajdaki eski cami ve bazı evler ortaya çıktı

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyüne, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan barajın 2008 yılında tamamen dolmasıyla bazı yapılar su altında kaldı, yerleşim yeri ise yaklaşık 200 metre üst kısma taşındı.

Tamamen dolduğu zaman sadece minarenin uç kısmı görünen barajda, kuraklığın etkisiyle su seviyesi azalınca cami ve köyün büyük bölümü ortaya çıktı.

Köylülerden 89 yaşındaki Ali İhsa Cörüt, barajda su seviyesinin hiç bu kadar düşmediğini söyledi.

Cörüt, "16 senedir su altında kalan eski evlerimizi göremiyorduk. Suların çekilmesiyle evler ortaya çıktı. Şimdi evlerimizi ziyaret ediyoruz. Su altında kalan mezarlarımız ortaya çıktı onları ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

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