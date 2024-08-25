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AK Parti il başkan yardımcısı, yorgun mermiyle yaralandı

Karasu'da yorgun merminin isabet ettiği AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 18:30, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:43
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AK Parti il başkan yardımcısı, yorgun mermiyle yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir hastaneye kaldırıldı.

Yuvalıdere Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan Gökdemir'in (60) ensesine yorgun mermi isabet etti.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

- "Artık bu işe bir son verelim"

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Karasu Yuvalıdere'de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf abimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim."

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