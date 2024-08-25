Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i terörist 9 kişi yakalandı

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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