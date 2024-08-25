Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Uzman Çavuş Hasan Aslan, yaklaşık 5 ay önce görev yaptığı Suriye'deki birliğinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Daha sonrasında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen Uzman Çavuş Hasan Aslan, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Uzman Çavuş Hasan Arslan'ın Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Eceler Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asılırken, şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Uzman Çavuş Aslan'ın naaşı, 26 Ağustos 2024 günü öğle namazına müteakip Eceler Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından defnedilecek.