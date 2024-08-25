Kabine'yi ilk kez ağırlayan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne özel ışıklandırma

Binanın dış yüzeyi tamamen kırmızı ışıkla kaplanırken, ana giriş kapısının sağ ve sol bölümlerine ise beyaz ışıkla ay yıldız ve Cumhurbaşkanlığı forsu yansıtılıyor.

Van Gölü kıyısında yer alan Külliye'nin dışı ve etrafı özel teknikler kullanılan ışık ve lazerlerle aydınlatılıyor.

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