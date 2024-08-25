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Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 21:34, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 21:39
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Adalet Bakanı: Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı


Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir.

Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez.

Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımı tepkilere neden oldu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Özkan'ın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

"orospu çocuğu" ile "orospunun çocuğu" arasında büyük fark vardır.

Birincisinde sıfat kişiye ikincisinde anneye aittir. Bizim düşüncemizde anne kutsaldır.

Ancak müptezel Tuncay Özkan'nın dilinden dökülen salyalar ancak "orospu çocuğu"ndan sadır olabilir.

Alçak herif."

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