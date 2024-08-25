Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti
Siirt'te, boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi. Ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, kurtarılamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 21:41, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 21:42
SİİRT (AA) - Siirt'te, boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Baykan Deresi kenarına giden 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, dengesini kaybedip suya düştü ve akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla Çakır sudan çıkarıldı.
Ambulansla Baykan Devlet Hastanesine kaldırılan Çakır, kurtarılamadı.