Özlem Zengin: Dilruba bence tutuksuz yargılansın

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuksuz yargılanması hakkında "Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Zengin, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun konuşmasınında hatalar olduğunu belirterek "Kusura bakmasın. Çıkınca telefonlaşalım ama böyle cahilce bir konuşma uzun süredir dinlememiştim" dedi.

Zengin, sosyal medya platformlarının hukuki düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, sosyal medya ve diğer dijital mecraların mevcut mevzuatlarla yeterince kontrol edilemediğini ve bu durumun toplumsal düzeni olumsuz etkilediğini vurguladı.

Zengin, "Sosyal medya mecraları, kuralsız alanlar olamaz. Burada kafama göre takılıp istediğime söverim gibi bir durum söz konusu olmamalı. Bu mecraların hukuki bir çerçeveye kavuşması gerekiyor" dedi. Özellikle Youtube ve Instagram gibi platformların, televizyon gibi düzenlemelere tabi olması gerektiğini belirten Zengin, "Bu mecralar hukuktan ve toplumsal düzenin korunmasına dair mevzuattan ari olamaz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, sosyal medyadaki hukuki boşlukları eleştiren Zengin, bu sorunların çözümü için ihtisas mahkemelerinin kurulmasını önerdi. Sosyal medya ve dijital uygulamalarla ilgili yargılama süreçlerinin yavaş ve yetersiz olduğunu belirten Zengin, "Belki de bu konuda ihtisas mahkemeleri kurmak gerekiyor. Bu sosyal medya habitatları hayatımızı rahatsızlığa doğru itiyor" diye konuştu.

Özlem Zengin, sosyal medyanın mevcut durumunun, toplumun değerleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. "Ortak değerler yaşadığımız toplumun bize verdiği değerlerdir. Bu nedenle hukukun ve yeni hukuk alanlarının inşa edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son olarak, Zengin, bir kişinin yargılanması konusunda ise "Tutuksuz yargılansın. İlgili kişi belki ilk duruşmada serbest kalacaktır ama bence tutuksuz yargılanmalı" dedi.