Su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2024 23:30, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2024 23:30
MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde su kuyusunda çalışırken göçük altında kalan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi ormanlık alanda su kuyusunda babasıyla çalışan Fehmi Öcal (27) toprak kayması sonucu 4 metrelik göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından Öcal toprak altından çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öcal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Öcal'ın Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ personeli olduğu öğrenildi.