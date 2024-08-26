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26 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

26 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 00:03, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 00:06
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26 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ndeki törenlere iştirak edecek, Zafer Müzesi'nin açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

(Afyonkarahisar/11.00/12.00/13.00/14.00/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 3. haftasına, Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/21.00)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip, son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.45/17.30)

3- Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile oynayacakları rövanş müsabakası öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, İsviçre ekibi son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/19.30/20.00)

4- Hentbolda Beşiktaş ile Spor Toto'nun karşı karşıya geleceği Erkekler Süper Kupa müsabakası, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/19.00)

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