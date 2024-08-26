Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi'ndeki bir sitede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancar hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı tedavi altına alındı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.