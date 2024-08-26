Ankara Toptancı Halindeki cinayetin zanlısı tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Toptancı Halinde iki grup arasında dün çıkan yer tartışmasında F.K'nin ateş etmesi üzerine 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

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