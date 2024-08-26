Komşu tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 07:45, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 08:54
Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta daha önce de aralarında tartışma yaşanan komşular, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tekrar tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E. silahla, komşuları M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.'ye ateş açtı.
Sağlık ekipleri M.Z., M.Ö. ve M.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.