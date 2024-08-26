'Yıl sonuna doğru yabancı ilgisi Borsa İstanbul'a kayacak'

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın ilk ya-rısında yüzde 42,54 yük-seliş kaydederek dünyada öne çı-kan endeksleri geride bırakmıştı. Ancak son zamanlarda yaşanan düşüş piyasalarda bir negatif al-gı oluşmasına neden oldu. Tür-kiye'nin kredi notunda yaşanan iyileşme ve bunun devamının ge-lecek olmasına yönelik beklenti-lere rağmen sabit getirilere yöne-lik yaşanan yabancı ilgisi Borsa İstanbul tarafında görülmüyor.

Yabancılar hisse senedi tarafın-da son aylarda satıcı tarafında ko-numlanıyor. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan ile konuştuk. Taylan, "2023 yılı-nın ortalarında ekonomi yöneti-minin attığı adımların etkisiyle, Türkiye'nin 5 yıllık risk primin-de önemli iyileşmeler gördük. Bu süre zarfında Fitch, S&P ve Mo-ody's gibi uluslararası kredi ku-ruluşlarının not artırımları da gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar genel olarak makro görünümde-ki iyileşmenin etkisini ilk etapta sabit getirili enstrümanlara giriş yaparak gösterdiler. Beraberinde yılbaşından bu yana TCMB'nin açıkladığı haftalık verilere göre yabancı yatırımcıların tah-vil yatırımı 11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Makro görünümde iyileşme-nin devam etmesi, mer-kez bankası rezervlerinde iyileşme, KKM'de çözül-menin devam etme-siyle birlikte kur riskleri azaldı ve enflasyonla mü-cadelenin so-nuçları görül-meye başlandı. Bu sebeple yıl sonuna doğru sabit getiri-lere olan ya-bancı ilgisi-nin, Borsa İstanbul'a da kayacağı-nı düşünüyorum" dedi.

"Enflasyonda düşüş trendi devam edecek"

Borsa İstanbul'da yıl sonu he-def fiyatına ilişkin tahminle-rini paylaşan Serhan Taylan, "2024 yılsonu BIST100 endek-si tahminimizi 2023 yılının so-nunda yayımladığımız raporla-rımızda 10.460 puan olarak be-lirlemiştik. Bu seviyelere ulaştık ve global gelişmeler kaynaklı şu an tekrar BIST100'ün 10 bin pu-an bandının altına geri çekildiği-ni görüyoruz.

Şirketlerin 6 aylık bilançolarının gelmesini takiben hedefimizi 12 aylık olarak revize edeceğiz. Mevcut hali ile 12 aylık beklentimiz, BIST100 için 13 bin 500 seviyesinde bir hedefe işaret ediyor. Endeksin dolar bazında ise yılsonuna kadar 260 - 340 dolar aralığında hareket etmesini bek-liyoruz" dedi. Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerine ilişkin de tahminde bulunan Serhan Taylan, "Enflasyonda düşüş trendinin de-vam ederek yılı yüzde 42 - 44 aralı-ğında bir seviyede tamamlamasını bekliyorum" diye ekledi.

"Faiz indirme senaryosu, yabancı iştahını artıracak"

Geçtiğimiz yıllardaki negatif re-el faiz etkisinin Borsa İstanbul'da-ki yükselişi önemli ölçüde destek-lediğini söyleyen Taylan, "Bu yıl ise faiz artırımları ve enflasyon-la mücadelenin etkisiyle mevdu-at faizleri yıl sonu enflasyon bek-lentilerine yakınlaşmaya başladı.

Faizin yükselmesinin hisse senedi yatırımcılarının risk iştahı üzerin-de negatif etkisi sınırlı da olsa izle-niyor. Türkiye'nin makro görünü-münde yaşanan iyileşmenin yılın son çeyreği ile beraber yabancı ya-tırımcıları cazip değerlemelere sa-hip Borsa İstanbul'a çekerek bu et-kiyi de kaldırabileceğini düşünü-yorum.

Borsa İstanbul'da yabancı takas oranı 2020 yılı başlarında yüzde 65 seviyelerindeydi. Bu oran 2023 yılı ortalarında yüzde 27,5'e kadar geriledi. 2024 yılında yüzde 40'lara kadar tekrar yükselen ya-bancı takas oranının önümüzdeki dönemlerde bu ivmeyi koruması-nı bekliyorum. Enflasyondaki dü-şüş trendinin devamlılığına para-lel olarak, TCMB'nin faiz indirim sürecine başlaması senaryosu, ya-bancı yatırımcıların hisse senetle-rine yatırım yapma iştahını artıra-caktır" dedi.

"Yatırımcı ihtiyaçlarına en iyi cevabı vermeyi amaçlıyoruz"

Burgan Yatırım'ın gelecekteki büyüme stratejisi ve hedeflerine ilişkin de konuşan Serhan Taylan, "Burgan Yatırım olarak altyapıla-rımızı güçlendirmenin ardından iki senedir yaşadığımız dijital dö-nüşümle müşterilerimizin yatı-rımda doğru adımlar atmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Fi-nansal teknolojilerin ön planda olduğu ve her geçen gün geliştiği günümüzde, kurumumuzu uçtan uca yapılandırarak gerçekleştir-diğimiz insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarımız sayesinde her se-ne artan karlılık rakamlarımızla fi-nansal olarak güçlenmeye devam ediyoruz. Büyüme stratejimiz kap-samında, Burgan Yatırım olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına Burgan Trade platformumuzu uç-tan uca deneyimi ve teknolojisiyle yeniden tasarladık. Amacımız, ya-tırımcılarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek, gü-venilir ve kullanıcı dostu bir plat-form sunmak" diye konuştu.

"Faiz indirimleri ile birlikte bankacılık ön plana çıkabilecek"

2023 yılının ikinci yarısı itiba-rıyla atılan adımlarla beraber parasal sıkılaşma sürecine geçişin sağlandığını belirten Burgan Yatırım Genel Mü-dürü Serhan Taylan, "Bu dö-nemde talep esnekliği düşük olan Türk Lirası'nın reel ola-rak değerlenmesinden fayda sağlayan zorunlu tüketim ve hizmet gibi sektörler ön pla-na çıkıyor. Önümüzdeki dönemde iletişim sektö-rü, sağlık hizmetleri, gıda içecek ve perakende, ha-va limanı işletmeciliği ve faiz indirimlerinin gün-deme gelmesi son-rası bankacılık sektörünün ön plana çı-kabilece-ğini düşü-nüyorum" değerlen-dirmesin-de bulun-du.

Yeni şube açılışlarına devam edecek

Burgan Yatırım'ın butik yatırım danışmanlığı hizmetini, farklı şehirlerde konumlandırmaya devam ettikleri şubelerle de genişlettiklerinin bilgisini veren Burgan Yatırım Genel Müdürü Serhan Taylan, "Temmuz ayında iki yeni şubemizi daha faaliyete geçirerek, İstanbul Nişantaşı ve Bodrum şubelerimizi yatırımcılarla buluşturduk. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimlerle önümüzdeki dönemde de dijital dünyadaki yatırımlarımızı artırırken, yeni şube açılışlarına devam etmeyi ve müşterilerimize fiziksel yakınlığımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Birol BOZKURT