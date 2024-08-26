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Aidin Salih'in kızından açıklama

Geleneksel tıbbın önde gelen isimlerinden birisi olan Aidin Salih son günlerde yine gündemde... Gerçek Tıp kitabıyla alternatif tıbba öncülük yapan Aidin Salih, modern tıp tarafları tarafından sıkça eleştiriliyor. Alternatif tıbbın öncüsü olduğu ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasına yaptığı vurguya rağmen Aidin Salih'in de kanserden vefat ettiği, kemoterapi görüldüğü iddia ediliyordu. Aidin Salih'in kızı avukat Umida Salih "Bu yalan bir bilgidir, annem kanserden ölmemiştir, dolayısıyla kemoterapi de almamıştır. İspatsız bir şekilde bu savda bulunmaya devam ederseniz davacı olacağım" paylaşımında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 08:51, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 08:59
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Aidin Salih'in kızından açıklama

2015 yılında vefat eden Aidin Salih geleneksel tıbbın öncü isimlerinden birisi olarak biliniyor. Yazdığı Gerçek Tıp adlı kitapta bağışıklık sisteminin güçlendirilerek hastalıklarla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Aidin Salih, modern tıbbın hastalıkların nedenlerine ve kaynağına bakmaksızın ortaya çıkan sonuçlara yoğunlaştığını vurguladı.

Aidin Salih ismi son olarak Kars'ta, bebeğinden topuk kanı alınmasına karşı çıkan bir aile aleyhine açılan davada, Kars Aile Mahkemesinin, Aidin Salih'in yazdığı Gerçek Tıp kitabına atıfta bulunarak gerekçeli karar yazmasıyla gündeme gelmişti.

- Aidin Salih kanserden mi vefat etti?

Bu karar sonrasında, sosyal medyada Aidin Salih'in kemoterapi alarak kanserden vefat ettiği iddia edildi. Dr. Rukiye Eker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mahkeme aile istemezse bebekten topuk kanı alınmamasına onay vermiş. Aidin Salih diye kendi kanserine alternatif tıp uygulayıp son anda kemoterapi yaptıran ama kurtulamayan birinin görüşünü kabul etmiş." dedi. Aidin Salih'in kızı avukat Umida Salih bu iddianın yalan olduğunu, annesinin sebebi bilinmeyen karaciğer atrofisinden (yetmezliği) vefat ettiğini, kanser olmadığını, kemoterapi görmediğini belirtti ve "Aidin Salih nasıl mı öldü? Ben anlatayım nasıl öldüğünü de bir içler ferahlasın. Karaciğer Atrofisinden öldü, sebebi bilinmeyen bir Karaciğer atrofisi. Nedir Atrofi? Bir organın fonksiyonel yapısını kaybetmesidir. Annemin tabiri ile "Acele bir sebep lazımdı kızım, benimki de bu oldu".Evinde öldü annem tek bir müdahale görmeden, ailesinin yanında, huzur içinde ve dua ile. Hastalığı ile ilgili herhangi gerçek kayıt bulamazsınız çünkü öyle bir kaydı yok, tedavi kaydı yok, hastane kaydı yok." dedi.

İşte Aidin Salih'in kızının açıklaması

Bir insanın annesi kaç kez ölür?
Benim annem sürekli öldürülüyor mesela, durmadan, bıkılmadan, usanılmadan, onlarca, yüzlerce binlerce kez.
Ve ben sürekli annemi kaybediyorum, durmadan, durmadan ve durmadan.
Bir insan ölür mü? Ölür, normal değil mi bu? Bir insan nasıl ölmekle suçlanabilir?
Aidin Salih nasıl mı öldü? Ben anlatayım nasıl öldüğünü de bir içler ferahlasın.
Karaciğer Atrofisinden öldü, sebebi bilinmeyen bir Karaciğer atrofisi.
Nedir Atrofi? Bir organın fonksiyonel yapısını kaybetmesidir.
Annemin tabiri ile "Acele bir sebep lazımdı kızım, benimki de bu oldu".
Evinde öldü annem tek bir müdahale görmeden, ailesinin yanında, huzur içinde ve dua ile.
Elbette ki hastalığı ile ilgili herhangi gerçek kayıt bulamazsınız çünkü öyle bir kaydı yok, tedavi kaydı yok, hastane kaydı yok.
Peki annem kanserden vefat etmiş olamaz mıydı? Olabilirdi elbette ama ölmedi ve buraya ilk ve son kez yazıyorum, bunu iddia edip bir de üstüne kemoterapi gördüğünü yazan her bir kişiyi bizzat ben dava edeceğim.
Bir ölüm ne kadar değersizliştirilebiliyorsa o kadar değersizleştirme çabasında olanlar bilmeli ki ölüm her hali ile güzel, annemin ölümü ise hepsinden daha da güzel.
Bunu, ne kadar çabalarsanız çabalayın değiştiremezsiniz.

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