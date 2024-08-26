İstanbul'da Zafer Bayramı provası: Bazı yollar trafiğe kapatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı için İstanbul'un birçok noktasında hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, provalar için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 09:45, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:46
30 Ağustos Zafer Bayramı provaları kapsamında, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım sağlanamayacak. Kapatılan yollar, provaların sonlanmasıyla birlikte trafiğe açılacak.