Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü
Dolar fiyatları, 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürürken; Euro fiyatları ise, 38 TL'nin üzerinde günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 17:27, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,9990
|34,0000
|34,0160
|34,0170
|Avro
|37,9990
|38,0000
|38,0150
|38,0160
|Sterlin
|44,8510
|44,8650
|44,8780
|44,8910
|İsviçre frangı
|40,0340
|40,0460
|40,1320
|40,1430
|ANKARA
|ABD doları
|33,9690
|34,0490
|33,9860
|34,0660
|Avro
|37,9590
|38,0390
|37,9750
|38,0550
|Sterlin
|44,7910
|45,0010
|44,8180
|45,0280