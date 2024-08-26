Dolar 34 TL'nin üzerinde kalmayı sürdürdü

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,9990 34,0000 34,0160 34,0170 Avro 37,9990 38,0000 38,0150 38,0160 Sterlin 44,8510 44,8650 44,8780 44,8910 İsviçre frangı 40,0340 40,0460 40,1320 40,1430 ANKARA ABD doları 33,9690 34,0490 33,9860 34,0660 Avro 37,9590 38,0390 37,9750 38,0550 Sterlin 44,7910 45,0010 44,8180 45,0280