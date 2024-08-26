İzmir'den Ankara'ya olaylı uçuş: Hakaret etti, yolculara saldırdı

Uçağın tuvaletinde sigara içip olay çıkaran yolcu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, TC-JFT kuyruk tescilli Ajet Havayolları'na ait uçak Ankara Esenboğa seferini yapmak üzere saat 18.00'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak Esenboğa Havalimanı'na inişi sırasında yolculardan birinin tuvalette sigara içtiği tespit edildi.

Kabin ekibi yolcuyu uyarmasına rağmen, yolcu dikkate almadı.

Bunun üzerine durum uçağın pilotuna bildirildi.

Hava trafik kontrolörü ile irtibata geçen pilot park pozisyona polis talebinde bulundu.

Bu sırada yolcunun, kendisini uyaran kabin ekibi ve yolculara saldırdığı ileri sürüldü.

Uçak saat 19.05'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirirken, yolcu polis tarafından gözaltına alındı.