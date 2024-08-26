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Kiraladığı araçla drift atan sürücüye 58 bin TL ceza

Düzce'nin Azmimilli Mahallesi Aydınpınar Caddesi'nde kiraladığı araç ile drift atan gencin 2 ay ehliyetine el konuldu, 58 bin 187 TL de para cezası kesildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 10:39, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:28
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Düzce'de trafik kurallarına ihlal eden sürücülere güvenlik güçleri göz açtırmıyor. Aydınpınar Caddesi üzerinde drif atan sürücüyü polis ekipleri kısa sürede tespit edip cezai işlem uyguladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" şeklinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce Merkez Aydınpınar Caddesi üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren kiralık araç sürücüsü 2000 doğumlu U.K.'ya; toplamda 58 bin 187 TL trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulmuştur. Kurallara uymayarak vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye sokan hiç kimseye tolerans gösterilmeyecektir. Trafik kuralları hepimiz için var, trafikte kurallara uyalım ve birbirimize saygılı olalım."

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