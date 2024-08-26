Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu

Trakya Üniversitesi'nin 9 ve 10'uncu döneminde rektörlük yapan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla görevi Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e bıraktı. Üniversite yönetiminde yeni dönem başlarken, rektörlük devir teslim töreni ise Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, eski rektörlerden Prof. Dr. Yener Yörük, 9 ve 10'uncu dönem rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda akademisyen katıldı.

'BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, kurumlarda önemli olanın, yapılan hizmetlerin ardından güzel anılmak olduğunu söyledi. Sezer, "Bizler devlet memuruyuz. Önemli olan burada bulunduğumuz görev süresi içerisinde hizmet etmiş olduğumuz insanlara, kentimize gerçekten dokunabilmek ve ayrılırken de arkamızda hoş bir seda bırakabilmek. Bu işlerin sonu bu. Bir de alnımızın akıyla görevimizi bizden sonra bayrağı daha ileriye götürecek mevkidaşlarımıza bunu devredebilmek. Erhan Hocamıza yapmış olduğumuz görevlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bayrağı devralan Hatipler hocamıza da inşallah bu bayrağı daha üst seviyelere taşımasına temenni ediyoruz. Az önce bahsettiği şehir sadece üniversiteden ibaret değil, kamu kurumlarıyla, kuruluşlarıyla bir bütün. Dolayısıyla herkesin iş birliğiyle bu şehre hizmet etmesi gerekiyor. Bu manada da bu iş birliğinin de artacağını ve hatta sınırlarımızın ötesine gideceğini temenni ediyorum" dedi.

'BİR BALKAN SEVDALISINA DEVREDİYORUZ'

Görev süresi dolarak bayrağı Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e devreden Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, Trakya Üniversitesi'nde rektörlük yapmanın kendisine nasip olmasından dolayı büyük gurur yaşadığını anlattı. Tabakoğlu, "Burada sevdik, burada evlendik, her iki evladım da bu hastanede doğdu. Her ikisinin de göbek bağlarını buraya gömdüm. Dahili yoğun bakımı kurarken; 'Bakın gidecek başka yerimiz yok, öyle bir yer yapacağız ki, en kıymetlilerimiz burada yatacak şekilde hizmet edeceğiz' demiştik. Halam, amcam ve babam orada ebedi yolculuklarına uğurlandılar. Bu vazife bize nasip olunca dedik ki; 'Bizim başka üniversitemiz yok, hastamıza yakışır bir hastane, evlatlarımıza yakışır bir üniversite için var gücümüzle çalışacağız.' Cenab-ı Allah nasip etti, 8 yıl kendi memleketimde, kendi yetiştiğim üniversitede rektörlük nasip oldu. Bu görevi artık devrediyoruz. Çok eskiden beri hukukumuz olan değerli hocama devrediyoruz. Bir Edirneli, bir Balkanlı, Balkan sevdalısına devrediyoruz. Şehri şiirleriyle, kitaplarıyla en güzel şekilde anlatan birisi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu görevin kendisine çok yakışacağını düşünüyorum ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

'MAKAMLARIN GELİP GEÇİCİ OLDUĞUNA İNANANLARDANIM'

Rektör Prof. Dr. Hatipler ise üniversitenin 11'nci dönem rektörü olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Hatipler, "Benden önce 6 rektörümüz daha 10 dönem şeklinde bu görevi yürüttüler. Unutulmayacak hizmetler verdiler ve bu güzide kurumumuzu biraz daha ileri taşıdılar. Vefat eden rektörlerimizi rahmet, hayatta olanlara sağlık dileyerek hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Onların dizdiği hizmet taşları üzerine birkaç taş da ben koyabilirsem ne mutlu bana. Makamların ve koltukların gelip geçici olduğuna, önemli olanın kalıcı izler bırakmak olduğuna inananlardanım. Makamların büyüsünün etkisinde kalmadan, insan ve öğrenci odaklı bir hizmet dönemi geçirmeyi ve görev süremiz sona erdiğinde de hem eserlerimiz hem de insan ilişkilerimizle iyi hatırlanmayı umuyor ve arzu ediyorum" dedi.

'EN DİKKAT EDECEĞİM HUSUS LİYAKAT OLACAK'

Üniversiteyi yönetirken en dikkat edeceği hususun liyakat olduğunu dile getiren Hatipler, "Bu kurumu yönetirken en dikkat edeceğim hususların başında liyakat olacağını bu kürsüden sizlerin huzurunda özellikle vurgulamak istiyorum. Çalışanın hakkını vermek her zaman için en büyük düsturum olacaktır. Trakya Üniversitesi sadece bu binalar içinde ve dört duvar arasında eğitim öğretim veren bir kurum olmamalıdır. Edirne gibi kadim bir şehir ve topyekün Balkan şehirleri, bu üniversitenin en temel laboratuarıdır. Edirne ve Balkanlar, tarihin, mimarinin, tıp tarihinin, sanat tarihinin, kültürün ve turizmin laboratuvarı ve adeta deposudur. Üniversitemiz akademisyenleri bu şehrin ve Balkan şehirlerinin sokaklarında ve abidelerinin içinde olmalıdır. Edirne ve Balkanlar ile ilgili daha çok kitap, araştırma ve makale yazılmalı, daha çok tez üretilmeli, daha çok bilimsel ve akademik katkı sunulmalıdır. Bu dileğimin gerçekleşmesi için en üst düzeyde gayret göstereceğimi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'e cübbesini giydirerek, rektörlük mührünü teslim etti.