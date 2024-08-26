İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı Amasya'ya zorunlu iniş yaptı
İstanbul'dan Özbekistan'a giden yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 21:35, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 21:47
Taşkent'e giden Qanot Sharq Havayollarına ait yolcu uçağının kaptanı Amasya üzerindeyken, uçakta teknik sorun tespit etti.
Kabin basıncında normal dışı belirtiler fark edilmesi üzerine uçağın ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na inmesine karar verildi.
Havalimanı görevlileriyle yapılan görüşme sonrası, 152 yolcusu bulunan uçak güvenli şekilde piste indi.
Arızanın giderilmesinin ardından uçağın Taşkent'e gitmek üzere yeniden havalanabileceği ifade edildi.