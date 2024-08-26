İşte 24 Kasım'da Ankara'daki etkinliklere katılacak öğretmenlerimizin seçimindeki usul ve esaslar

İşte Ankara'da düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerine illerini temsilen katılacak öğretmenlerimizin seçiminde usul ve esaslar;

İL VE İLÇE TEMSİLCİSİ ÖĞRETMENLERİN SEÇİM USUL VE ESASLARI

1- İl/ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıdaki hususlara öncelikle dikkat edilecektir:

a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul/kurumlarda öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

b) Öğretmenlik mesleğinde en az 3 (üç) yıllık hizmeti bulunmak,

c) Son 5 (beş) yıl içerisinde "aylıktan kesme" veya daha ağır bir ceza almamış olmak,

ç) Bakanlıkça daha önce düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına il temsilcisi olarak katılmamış olmak,

2- Okul/kurum müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'nde belirtilen görevlere ek olarak il ve ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Okul/kurumunda görev yapan öğretmenlere öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları duyurur.

b) Ek-2 (Başvuru ve Değerlendirme Formu)'nin birinci bölümünde yer alan kişisel bilgilerin başvuru sahibi öğretmen tarafından bilgisayar ortamında doldurulmasını sağlar.

c) Ek-3 n(Değerlendirme Kıstasları Formu)'ü doldurur, ilgili puanları Ek-2 (Başvuru ve Değerlendirme Formu)'nin ikinci bölümüne işler ve 4 Ekim 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar öğretmenin başvurusunda sunduğu bilgi, belge, doküman ve yakın zamanda çekilmiş JPEG formatında taranmış yüksek çözünürlüklü fotoğrafıyla birlikte ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim eder.

3- İlçe milli eğitim müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'nde belirtilen görevlere ek olarak ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) İlçede yer alan her derece ve türdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları için ilçe temsilcisi öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları duyurur.

b) İlgili şube müdürünün başkanlığında; Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurum müdürlerinden oluşan 7 (yedi) kişilik "İlçe Değerlendirme Komisyonu"nu kurar.

c) İlçe Değerlendirme Komisyonu, öğretmenin değerlendirilmesine esas teşkil eden bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda Ek-3 (Değerlendirme Kıstasları Formu)'ü doldurur, ilgili puanları Ek-2 (Başvuru ve Değerlendirme Formu)'nin ikinci bölümüne işler ve en yüksek puanı alan 3 (üç) öğretmeni ilçe temsilcisi olarak belirler. Aynı puana sahip öğretmenler olması durumunda öncelik, sırasıyla; yatılı bölge okulunda görev yapana, il/ilçe merkezi dışında kalan yerleşim yerlerinde görev yapana, hizmet puanı yüksek olana verilir.

ç) İlçe milli eğitim müdürlükleri, ilçe temsilcisi olarak belirlenen 3 (üç)öğretmene ait Ek-2 (Başvuru ve Değerlendirme Formu) ve Ek-3 (Değerlendirme Kıstasları Form) ile değerlendirmede esas alınan bilgi, belge ve dokümanların onaylı birer örneğini bilgisayar ortamında düzenleyerek 11 Ekim 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar il milli eğitim müdürlüklerine teslim eder.

4- İl milli eğitim müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği'nde belirtilen görevlere ek olarak il temsilcisi öğretmenlerin seçiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) İl milli eğitim müdürlükleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerine katılmak için başvuruda bulunacak öğretmenlerin seçimine ilişkin usul ve esasları merkez ilçede yer alan okul/kurumlara ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine duyurur.

b) İl milli eğitim müdürlükleri, ilgili müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurum müdürlerinden oluşan 7 (yedi) kişilik "İl Değerlendirme Komisyonu"nu kurar.

c) İl Değerlendirme Komisyonları; merkez ilçelerin bulunmadığı il merkezlerindeki okul/kurumlardan müracaat eden öğretmenlerin başvurularını değerlendirir. Merkez ilçe ve diğer ilçelerden seçilen öğretmenlere ait bilgi, belge ve dokümanlar doğrultusunda, Ek-3 (Değerlendirme Kıstasları Formu)'ü doldurarak ilgili puanları Ek-2 (Başvuru ve Değerlendirme Formu)'nin ikinci bölümüne işler ve en yüksek puanı alan 2 (iki) öğretmeni il temsilcisi olarak belirler. Aynı puana sahip öğretmenler olması durumunda öncelik, sırasıyla; yatılı bölge okulunda görev yapana, il/ilçe merkezi dışında kalan yerleşim yerlerinde görev yapana, hizmet puanı yüksek olana verilir.

Ç İl milli eğitim müdürlükleri; il temsilcisi olarak seçilen öğretmenlere ait Ek-2 (Başvuru ve Değerlendirme Formu) ile değerlendirmeye esas bilgi, belge ve MEBBİS'ten alınan öz geçmişini EBYS (Belgenet) ortamında, 21 Ekim 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 23.08.2024 tarihli, 111600554 sayılı, "24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu, 2024/55 nolu genelgesinde ise aşagıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

İnsanı yetiştiren, geliştiren ve hayata hazırlayan eğitim; toplumları da köklerinden geleceğe taşıyan en büyük güçtür. Öğretmenlerimiz; ilmiyle, irfanıyla ve vicdanıyla bireylerin olduğu kadar toplumların geleceğini de şekillendiren yegane rehberlerdir. Evlatlarımızın şahsiyet kazanmasında, milli ve manevi değerlerle donatılmasında, erdemli bir insan olmasında emek veren her bir öğretmenimiz müreffeh yarınlarımızın en büyük teminatıdır. Cumhuriyetimizi yüzüncü yıla taşıyan öğretmenlerimizin istiklalden istikbale Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek vizyonuyla geçmişimiz ve geleceğimiz arasında sağlam köprüler kuracağına ve maarif davamızı layıkıyla yürüteceğine şüphemiz yoktur.

Nihai amacı, yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından biri olan öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin şahsiyet gelişimini önceleyerek milli ve manevi değerlere olduğu kadar sağlıklı bir benlik bilincine sahip, mefküresi yüksek, ufku geniş nesiller yetiştirip ülkemizi dünya ile rekabet edebilir hale getirecektir.

Bu anlamda 24 Kasım Öğretmenler Günü, evlatlarımızın geleceğine ışık tutan, milli bekamızın ve güçlü geleceğimizin yılmaz neferleri olan öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeye bir vesiledir.

Bakanlığımız koordinesinde yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde yapılacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerinin amacı; öğretmenlerimiz arasındaki mesleki dayanışmayı, sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirmek, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini yüceltmek, saygınlığını artırmak ve Türk Milli Eğitimine gönül vermiş hatta bu uğurda can vermiş olan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anmak, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize mesleğin yüceliğini hissettirmektir.

Bu çerçevede öğretmenlerimizin ve vatandaşların kutlama programları ile etkinliklere en üst seviyede katılımlarının sağlanmasına özen gösterilmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda;

1.15.10.2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacaktır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması bu kurullarca sağlanacaktır.

2.Kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında; öğretmenlerin öğrencilerin, okul/kurum yöneticilerinin, okul-aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kuramların, sivil toplum kuruluşlarının, basın-yayın kuruluşlarının gönüllü ve etkin katılımı sağlanacaktır.

3.Hazırlanacak programlarda, imkanlar dahilinde öğrencilerimize, velilere ve öğretmenlerimize yönelik eğitici ve bilgilendirici etkinlik programlarının hazırlanmasına özen gösterilecektir. Düzenlenecek programlara mülki erkan, şehit öğretmenlerimizin yakınları, emekli öğretmenlerimiz, mezun öğrencilerimiz ile vatandaşlar davet edilecektir.

4.Baştaşehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak, şehit öğretmenlerimizin aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenlerimiz ziyaret edilecek ve emekli öğretmenlerimizin emekli oldukları okul/kurumlardaki programlara öncelikle davet edilmeleri sağlanacaktır.

5.24 Kasım tarihi itibarıyla adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerimizin yemin etmeleri sağlanacak, Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olan öğretmenlerimizden kutlama programlarına katılanlara Hizmet Şeref Belgeleri takdim edilecektir.

6.Birleştirilmiş sınıflı okullar, birbirine yakın okul/kurumlar, öğrenci/öğretmen sayısı az olan okullar; yakınlarındaki okul/kurumlarla iş birliği yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü birlikte program hazırlayarak da kutlayabileceklerdir.

7.İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul/kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz; dijital ortamlarda, öğretmenlerimizin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, bilimsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerine ve örnek uygulamalarına yer verecek; öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf ve benzeri yarışmalar düzenleyecektir. Dereceye giren öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilere 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödüllerinin takdimi yapılacak ve dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

8.24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca; gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak öğretmenlerimizden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenlenecektir.

9.Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerimizin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi ve benzeri etkinlikler düzenlenecek; ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuna sunulacaktır.

10. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca; üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinde misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık, öğretmen ve gelecek gibi temaları ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlenecektir.

11.24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içerisinde; kamu/özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesi sağlanacaktır.

12.İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirilecektir.

13.Bakanlık koordinesinde Ankara'da düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinliklerine illerini temsilen katılacak öğretmenlerimizin seçiminde Ek-1 (İl ve İlçe Temsilcisi Öğretmenlerin Seçim Usul ve Esasları), Ek-2 (Başvuru ve Değerlendirme Formu) ve Ek-3 (Değerlendirme Kıstasları Formu)'de açıklanan usul ve esaslara uyulacaktır.

14.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler, veliler ve okul-aile birliklerince öğretmenlerimize verilecek hediyeler konusunda Milli Eğitim Bakanlığının 24.06.2015 tarihli ve 2015/21 sayılı Genelgesi Eki'nde belirtilen Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler'e uyulacaktır.

15.Kutlama etkinliklerinde 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dikkate alınacaktır.

16.Milli Eğitim Bakanlığının 27.09.2023 tarihli ve 2023/31 sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek:

1 - İlçe il temsilcisi öğretmenlerin seçim usul ve esaslarını (2 Sayfa) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2 - İlçe/ il temsilcisi öğretmen seçimi başvuru ve değerlendirme formunu (2 Sayfa) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

3 - İlçe/ il temsilcisi öğretmen seçimi değerlendirme kıstasları formunu (2 Sayfa) bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR