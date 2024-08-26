İsrail'in düzenlediği saldırıda TRT kameramanı yaralandı

Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralanırken, asistanı Muhammed Karaca ve birçok basın mensubunun da yaralandığı belirtildi.

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