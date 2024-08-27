Gözaltına alınmamak için iki polisi yaralayan firari hükümlü tutuklandı

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.O, çıkarıldığı hakimlikçe polise mukavemet suçu ve mevcut aranmaları dolayısıyla tutuklandı.

Gözaltına alınan ve hakkında 4 ayrı suçtan arama kararı ile 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Y.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Alkollü olduğu değerlendirilen Y.O, ekibin uyarılarına rağmen çevreye rahatsızlık vermeyi sürdürdü, ardından müdahale edecekleri sırada 2 polis memuruna yumruk atarak mukavemette bulundu.

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