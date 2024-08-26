Hayat dolu doğuştan fiziksel engelli Murat Saraç vefat etti

2013 yılında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e attığı "Bakanım beni muayene ettir" tweetile tanınan ve sosyal medyada verdiği pozitif mesajlarla fenomen olan fiziksel engelli Murat Saraç, 25 yaşında hayatını kaybetti.

Annesi Fitnat Caba, hayatını kaybettiği haberini oğlu Murat Saraç'ın hesabından paylaştığı "Oğlum melek oldu muradımı kaybettim onun bizi unutmayın dua edin. 25 yıl ben onu ne zor büyüttüm. Tek evladım. Bana kim 'annem' der. Yalnız kaldım rabbim yardımcımız olsun" mesajıyla duyurdu.

Oğlum melek oldu muradımı kaybettim onun bizi unutmayın dua edin 🤲 pic.twitter.com/ZLVzWC7nk0 murat caba saraç (@fitnatmurat) August 26, 2024

Murat Saraç'ın cenazesi yarın (27 Ağustos Salı) Amasya Taşova'daki Merkez Çarşı Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Doğu Mahallesi mezarlığına defnedilecek.

"Ömür dediğiniz yarım kalmış hayat hikayesi"

Murat Saraç, hastaneye kaldırılmasından önce en son 5 Temmuz'da paylaştığı mesajında şunları söylemişti:

"Şükür bugünde uyandım yeni gün yeni umut. Ömür dediğiniz yarım kalmış hayat hikayesi. Gülümse sen üzüldün diye dünya değişmez ama sen gülünce senin dünyan değişir. İnsan, yaşı kadar yaşayamaz. Yaş değil yaşadıkların büyütür güzel anılar biriktirin. Ben bedenle değil kalbimle yaşıyom."