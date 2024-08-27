27 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak, Edremit Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/Balıkesir/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı'nın yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının açılışına iştirak edecek, Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkur Alanı ve Hıdırnebi Yaylası'nda incelemelerde bulunacak.

(Trabzon/11.00/13.00/13.30/15.10)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri ile Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri ile 2024 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pertek Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülük Hizmet Binası Açılış Programı'na katılacak.

(Tunceli/13.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve Kızılay konteyner kentini ziyaret edecek, Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezi Açılışı'na katılacak, spor kompleksi yapılacak eğitim araştırma hastanesinde, Hatay Stadyumunda, spor ve yaşam merkezi ile İskenderun modüler yurt yapımı inşaatında incelemede bulunacak.

(Hatay/09.00-16.30)

2- Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımını RAMS Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Kupa'da Armada Praxis Yalıkvak ile Yenimahalle Belediyespor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00)

5- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve takımdan bir futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanşında çarşamba günü İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla yapacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını kulüp tesislerinde yapacak.

- St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Stephen Kenny ve bir futbolcu, RAMS Başakşehir maçına ilişkin statta düzenlenecek basın toplantısına katılacak. İrlanda ekibi son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.00/19.00/17.45/18.30)

6- Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası'nın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve sporcuların katılımıyla TED Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

7- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo mücadelesi sürüyor.

(New York)