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Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki gelecek vizyonunu ortaya koymak amacıyla hazırladığı Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin öne çıkan stratejilerinden birini de milli ve manevi değerleri güçlendirmek ve fütüvvet (alçakgönüllü, yardımsever) ehli mezunların iş hayatında aktif rol almalarını sağlamak oluşturuyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 07:45, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 06:41
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Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti

Bu çerçevede, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelinde Ahilik kültürünü temel alan "Genç Girişimci Ahiler" projesi başlatıldı. Proje ile öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunulması ve ülkenin geleceğine sağlam bir temel oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler için de benzer çalışmalar sürdürülecek.

Bunun için çevrim içi olarak gerçekleştirilen "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitici Eğitimi Kursu", öğretmenlerin erişimine açıldı. Eğitim programıyla öğretmenlere Ahilik kültürünü ve girişimcilik becerilerini derinlemesine anlama fırsatı sunularak, edindikleri bilgileri öğretim süreçlerinde etkin kullanabilmeleri için gerekli yeterlilikleri kazanmaları öngörülüyor.

Eğitim alan öğretmenler, MEB'e bağlı okul ve kurumlarda görev yapan atölye ve laboratuvar dersi öğretmenlerine, "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitimi Seminerleri" düzenleyecek. Böylece Ahilik kültürü ve girişimcilik konusunda farkındalık artırılacak. Söz konusu eğitimler, Ahilik kültürünün başkenti olan Kırşehir'deki akademisyenler tarafından verilecek.

ESMA ALTIN

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