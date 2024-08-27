Kaçak kazı yapan 11 şüpheli jandarmaya yakalandı

Kaçak kazı olaylarında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçeleri sınırlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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