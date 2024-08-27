Merkez Bankası rezervlerinde düşüş bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde gerileme bekleniyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre toplam rezervler 23 Ağustos ile sona eren haftada yaklaşık 2,5 milyar dolar kaydetti.

Böylece toplam rezervler 152,9 milyar dolardan 150,4 milyar dolara indi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.