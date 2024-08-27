Dolar günü 34,03 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,0160 34,0170 34,0310 34,0320 Avro 38,0150 38,0160 38,0490 38,0500 Sterlin 44,8780 44,8910 45,0580 45,1070 İsviçre frangı 40,1320 40,1430 40,3370 40,3400 ANKARA ABD doları 33,9860 34,0660 34,0010 34,0810 Avro 37,9750 38,0550 38,0090 38,0890 Sterlin 44,8180 45,0280 44,9980 45,2080