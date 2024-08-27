Dolar günü 34,03 TL'den tamamladı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 17:32, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0160
|34,0170
|34,0310
|34,0320
|Avro
|38,0150
|38,0160
|38,0490
|38,0500
|Sterlin
|44,8780
|44,8910
|45,0580
|45,1070
|İsviçre frangı
|40,1320
|40,1430
|40,3370
|40,3400
|ANKARA
|ABD doları
|33,9860
|34,0660
|34,0010
|34,0810
|Avro
|37,9750
|38,0550
|38,0090
|38,0890
|Sterlin
|44,8180
|45,0280
|44,9980
|45,2080