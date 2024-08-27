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Yumurtaya zam geldi

Yumurta fiyatlarına zam geldi. Toptan fiyatı yumurta başına 35 kuruş arttı.

Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 12:50, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:51
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Yumurtaya zam geldi

Toptan satışta yumurtanın adedine 35 kuruş zam geldi.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, zammın nedeni arz-talep dengesizliği oldu. Üreticilerin son 2 aydır maliyet altında satış yaptığı belirtildi.

Kar etmeyen üreticinin ellerindeki tavukları kesime gönderdiği iddia edildi. Bu nedenle arzın düştüğü dile getirildi.

Yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ve Kayseri'de fiyatlar ürün başına 35 kuruş artırıldı. Afyonkarahisar'da yumurtanın tanesi 1,55 liradan 1,90 liraya çıktı.

Kayseride ise fiyat 1,70 TL'den 2,5 TL'ye yükseldi.

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