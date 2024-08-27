Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasında son dakika gelişmesi yaşandı. Söz konusu karardan kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri muaf tutuldu. Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla kadın kuaförleri pazar günleri açık kalacak.