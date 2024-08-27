Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olmasına yönelik kararda yeni bir gelişme yaşandı. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu. Söz konusu karar, Ticaret Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 13:36, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:37
Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasında son dakika gelişmesi yaşandı. Söz konusu karardan kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri muaf tutuldu. Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla kadın kuaförleri pazar günleri açık kalacak.