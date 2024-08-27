Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
TCMB/PPK, "Öncü göstergeler, ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret etmektedir" açıklamasını yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 14:44, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:45
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) yapılan açıklamada, "İkinci çeyreğe ilişkin mevcut veriler, yıllık ve çeyreklik bazda GSYH büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret etmektedir" denildi.