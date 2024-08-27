Derya öğretmeni bıçaklayarak öldüren meslektaşı tutuklandı

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadın, 25 Ağustos'ta babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet zanlısının, Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. olduğu tespit edilmiş, Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli işlemleri için ilçeye getirilmişti.

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