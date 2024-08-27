Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Orhaniye Mahallesi'nde, M.K, dün sabah saatlerinde park halindeki otomobilde, 2 çocuk annesi eşi Senem K'yi karnından bıçaklayıp olay yerinden kaçmış, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Senem K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze namazı öncesi tabutun etrafını çevreleyen kadınlar, erkekleri yaklaştırmadı. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem K'nin naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.

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