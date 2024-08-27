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İzmir'de firari FETÖ üyesi yakalandı

Manisa'da aranan firari FETÖ üyesi İzmir'de yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 15:37, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:38
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İzmir'de firari FETÖ üyesi yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.A. (43), Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de yakalandı.

Örgütün şirketlerinde muhasebeci olarak çalışan A.A'nın Bank Asya hesabında, olağan dışı artış yaşandığının tespit edildiği öğrenildi.

A.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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