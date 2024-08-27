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DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 16:44, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:45
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DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Cumhuriyet Gazetesi'nden 'galiba' kaynaklı manşet

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