Halı saha maçında terör propagandası yapan 3 zanlı tutuklandı

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen R.Y. ve A.A'ya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin İstanbul'un 4 ilçesindeki 8 ayrı adrese düzenlediği operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı yöneticilerinden R.Y. ve A.A'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi tarafından "Gülistan Doku Futbol Turnuvası" organizasyonunda halı sahada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapılmasına ilişkin 22 Ağustos'ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçti.

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