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Kayseri'de ekmeğe zam: 200 gram somun ekmek 9 TL

Kayseri'de 200 gram somun ekmek ve 180 gram pide fiyatı 7.5 TL'den 9 TL'ye çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 17:50, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:56
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Kayseri'de ekmeğe zam: 200 gram somun ekmek 9 TL

Kayseri Ticaret Odası'nın Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla ekmeğe zam uygulandı. Yeni fiyat listesi şu şekilde; 200 gram somun 9 TL, 180 gram pide 9 TL, 360 gram çift pide ekmek 18 TL, 130 gram pide sandviç 7.5 TL, 200 gram kıymalı-peynirli-sucuklu pide pişirme 15 TL, 150 gram lavaş ve dürüm ekmeği 10 TL, büyük güveç pişirme 100 TL, küçük güveç pişirme 70 TL, 400 gram tahinli ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL, 400 gram yağlı ekmek (hamur dahil) pişirme 35 TL, 50 gram roll ekmek 3 TL.

Yeni fiyatlar yarından itibaren fırınlarda uygulanacak.

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