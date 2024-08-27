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MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap'ın katil zanlısı tutuklandı

Rize'de çıkan silahlı kavgada MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ı öldüren zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 19:17, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 19:22
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MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap'ın katil zanlısı tutuklandı

Tersane Mahallesi'nde Şaban Kap'ı tabancayla öldüren Bayram K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tersane Mahallesi'nde dün Bayram K, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Şaban Kap'a tabancayla ateş etmişti. MHP Derepazarı İlçe Başkanı Kap, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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