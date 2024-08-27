İzmir BB Başkanı Tugay'ın 'balık ölümleri açıklaması' tepki çekti

GİB'den Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına ilişkin açıklama
GİB'den Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına ilişkin açıklama
45.000 TL %0 Faizle Hızlı Nakit!
45.000 TL %0 Faizle Hızlı Nakit!
Sponsorlu İçerik
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Yumurtaya zam geldi
Yumurtaya zam geldi
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Üniversite öğrencilerine kira sözleşmesi uyarısı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Derya öğretmenin katili meslektaşı çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
Ana sayfaHaberler Siyasi

İzmir BB Başkanı Tugay'ın 'balık ölümleri açıklaması' tepki çekti

Son yılların en büyük çevre felaketlerinden birinin yaşandığı İzmir Körfezi'nde balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Bakanlık, kirliliğin önlenmesi için yerel yönetimleri uyardı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfezdeki kirliği tek başlarına önleyemeceklerini söyledi. Bu açıklama bilim insanlarının tepkisini çekti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 19:40, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 19:33
Yazdır
İzmir BB Başkanı Tugay'ın 'balık ölümleri açıklaması' tepki çekti

Deniz yüzeyi ve kıyılardan binlerce ölü balık toplandı. Sahilde dolaşmak bir tarafa kötü kokudan kapı pencere açılamaz oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine yönelik ilk ölçümleri kirliliğe işaret etti.

Alınan numuneler üzerindeki inceleme sürerken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan uzmanların tepkisini çeken bir açıklama geldi.

"Bunu tek başımıza yapamayacağımızı söylemek isterim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Balık ölümlerinden sorumlu olan şey bir mikroorganizma türünün çoğalmasıyla ortaya çıktığını düşünüyoruz. Normalde bizim denizlerimizin türleri değil. Daha sonradan buraya taşınmış türler ve muhtemelen gemilerle taşınma sonrasında" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, yerel yönetimleri Körfez'de kirliliğin önlenmesindeki sorumlulukları konusunda uyardı.

Ancak CHP'li Cemil Tugay'dan 'tek başımıza yapamayız' açıklaması geldi.

Tugay, "Ben sizlere Körfez'de yüzmeyi vaat edemem bu şartlarda. Bunu tek başıma yapmayacağıma, yapamayacağımı, yurttaşlarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

"Arıtma tesislerinin kapasitesi artırılmalı"

Deniz bilimi uzmanları, açıklamanın bilimsellikten uzak olduğunu belirtti.

TÜBA Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Gemi suları, sintineler, balanslar falan yok, bunları bir geçelim. Denizleri kirleten tek olay derelerden gelen kirlilik. Yani direkt olarak kanalizasyonların bir kısmı tekrar denize verilmeye başlandı sanırım. Önce senin yapman gerekir. Önce gideceksin, sürekli olarak 7/24 bütün o derelerden, sürekli tüm fabrika çıkışlarını al. Ayrıca baktın olmuyor araya arıtma tesisleri de kurabilirsin" dedi.

İzmir Körfezi konusunda bir uyarı da olta balıkçılarına geldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, körfezden balık tutulmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber