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Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama

Adana Valiliği, Seyhan Halk Eğitimi Merkezinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada, bir memurun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ağustos 2024 19:48, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2024 20:02
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Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organlarında merkezde yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sorumlu olduğu değerlendirilen memur görevden uzaklaştırılmıştır. İddialarda bahse konu kurum müdürü soruşturma başlamadan önce ilgili mevzuat gereği il içi atamasıyla puan üstünlüğüyle Seyhan Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezine atanmıştır. Soruşturma devam etmekte olup Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğitim Müfettişleri Başkanlığının raporu sonucunda konuyla ilgili tüm suçlu bulunanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır."

Açıklamada, iddialarda belirtilen rakamların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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