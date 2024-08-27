Elleri kolları bağlı bulunan çocuğun anne ve babası tutuklandı

Çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken yabancı uyruklu anne ve baba çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan çocuk, mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net