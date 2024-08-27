Bursa'daki orman yangınına müdahalede 7. saat

Bursa'nın İznik ilçesi Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasındaki çam ormanlarında saat 16.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 7 saati aşkın süredir yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için seferber olmuş durumda. Bölgede Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile toplamda 85 araç 302 personelle çalışmalar devam ediyor. Bölge halkı da ekiplere destek oluyor.