28 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ile Ayvalık ve Gömeç belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, 34. Burhaniye - Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali ile 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'ne katılacak.

(Balıkesir/15.00-16.00-18.00 -19.00 - İzmir/21.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Otobüs Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Hakkari/10.45)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakanı Ünal Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşecek, Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak ve yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bağlantı yollarını İnceleyecek.

(Lefkoşa)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov ve Turizm Devlet Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ile görüşecek.

(Taşkent)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış törenini izleyecek.

(Paris/21.00)

2- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/21.00)

4- Beşiktaş Futbol Takımı, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve takımdan bir futbolcu, tesislerde maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve bir futbolcusu, Beşiktaş maçına ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; İsviçre temsilcisi son çalışmasını da statta yapacak.

(İstanbul/10.30/14.00/18.00/19.00)

5- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Stefan Savic, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımıyla perşembe günü yapacakları rövanş maçı öncesi Papara Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavili ekip son antrenmana kulüp tesislerinde çıkacak.

- St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen ve bir futbolcusu, Trabzonspor maçına ilişkin Papara Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Trabzon/17.00/18.00/19.15/20.00)