28 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Üniversite öğrencilerine uyarı: Kira sözleşmesinde bunlara dikkat!
Üniversite öğrencilerine uyarı: Kira sözleşmesinde bunlara dikkat!
Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu
Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu
Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'Mescid-i Aksa' açıklamasına tepki
Dışişleri'nden İsrailli bakanın 'Mescid-i Aksa' açıklamasına tepki
Gelir İdaresi açıkladı: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlıyor
Gelir İdaresi açıkladı: Yeni müdürlük 1 Eylül'de faaliyete başlıyor
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
Valilikten Halk Eğitimi Merkezindeki yolsuzluk iddiasına açıklama
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
AİHM, FETÖ hükümlüsünün başvurusunu reddetti
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
DMM, 'Adabımuaşeret dersini imamlar verecek' iddiasını yalanladı
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı 151 oldu
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Bakanlıktan 145 işçiyi işten çıkaran Polenez'e ceza
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Merkez Bankası'ndan aylık enflasyon değerlendirmesi
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Kuaför ve güzellik salonlarının çalışma günleri için yeni karar
Yumurtaya zam geldi
Yumurtaya zam geldi
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
DMM: 'Malazgirt'te kuvvet komutanları sahneye çıkmadılar' iddiası yalan
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Tek seferlik ücret gecikmesi haklı fesih sayıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çevreci okullara 'yeşil bayrak'
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Yeşil pasaport uygulaması genişleyecek mi?
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Öğrencilere verilen 'Ulaşım Desteği' devam edecek
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
Hain darbe girişiminin beyni Adil Öksüz'ün kaçışındaki sır perdesi aralandı
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
2. el otomobil satışı için yeni kurallar Resmi Gazete'de!
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Ahilik geleneği yeniden öğretilecek! MEB harekete geçti
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Bireysel kredi kartlarında takipteki alacaklar fırladı
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı'nın radarında
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Yumurta fiyatlarına zam geldi
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Okula uyum haftası 2 Eylül'de başlıyor
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Yeni rektörün ilk vaadi 'liyakat' oldu
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
Devlet Planlama Teşkilatı yeniden mi kuruluyor?
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
'Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne tekne bağlandı' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

28 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

28 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 00:03
Yazdır
28 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ile Ayvalık ve Gömeç belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, 34. Burhaniye - Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali ile 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'ne katılacak.

(Balıkesir/15.00-16.00-18.00 -19.00 - İzmir/21.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Otobüs Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Hakkari/10.45)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakanı Ünal Üstel ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşecek, Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak ve yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bağlantı yollarını İnceleyecek.

(Lefkoşa)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov ve Turizm Devlet Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ile görüşecek.

(Taşkent)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış törenini izleyecek.

(Paris/21.00)

2- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/21.00)

4- Beşiktaş Futbol Takımı, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve takımdan bir futbolcu, tesislerde maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve bir futbolcusu, Beşiktaş maçına ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; İsviçre temsilcisi son çalışmasını da statta yapacak.

(İstanbul/10.30/14.00/18.00/19.00)

5- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Stefan Savic, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımıyla perşembe günü yapacakları rövanş maçı öncesi Papara Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavili ekip son antrenmana kulüp tesislerinde çıkacak.

- St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen ve bir futbolcusu, Trabzonspor maçına ilişkin Papara Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Trabzon/17.00/18.00/19.15/20.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber